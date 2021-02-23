تجديد حبس حلاق وزوجته انتحلا صفة أطباء وأدارا مجموعة عيادات طبية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى-كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس رجل وزوجته لاتهامهما بانتحال صفة أطباء وإدارتهما مجموعة عيادات طبية بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج المتهم حاصل على ثانوية عامة، وله معلومات جنائية، ومقيم وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأنهما اتخذا عدة عيادات ومراكز طبيعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقراً لممارسة نشاطهما غير المشروع.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة طبيعة ومعدات تم ضبطها بحوزة المتهمين، واعترف المتهم الأول أنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، فقرر افتتاح صالون تجميل بالإسكندرية، وقام بغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفنى معمل وتمريض مما أكسبه معلومات طبية فاختمرت فى ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية، حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيبا وممارس عام.

وانتحل المتهم صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض، وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال (التجميل - الأسنان – السمنة) وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك فى عدم اتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين.

واعترفت زوجة المتهم بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل، كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى "ضحاياهم" واتهموهما بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أطباء، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية، وكذا عدد (3) أطباء واتهموهما بالنصب والاحتيال وعدم الحصول على رواتبهم.