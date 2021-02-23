تجديد حبس المتهم بقتل مسنة فى المعادى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل مسنة لسرقتها.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسنة بعدما قتلها عاطل عقب سرقتها بمنطقة كوتسيكا فى المعادي، تم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة "ا.ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "ك. ص" ، 22 سنة، لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارى مناقشتة لمعرفة أسباب الحادث