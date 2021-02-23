اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل مسنة فى المعادى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:31 م
تجديد حبس المتهم بقتل مسنة فى المعادى كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل مسنة لسرقتها.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسنة بعدما قتلها عاطل عقب سرقتها بمنطقة كوتسيكا فى المعادي، تم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة "ا.ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "ك. ص" ، 22 سنة، لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارى مناقشتة لمعرفة أسباب الحادث

 
 

 


المتهم بقتل مسنة المعادى

اخبار الحوادث

المتهم بقتل ربة فى المعادى

امن القاهرة

جريمة قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة