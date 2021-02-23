موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الجيش الروسى على استعداد دوما لمواجهة التحديات الكبرى، وقال بوتين - في كلمة بمناسبة "عيد المدافع عن الوطن"، نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إن العالم الحديث يتطلب اليقظة والاستعداد الدائمين للرد على أصعب التحديات، والعمل بكفاءة وحسم وفعالية. "ويعرف جيشنا وقواتنا البحرية كيفية القيام بذلك. نحن فخورون بقدراتهم القتالية والتدريب وامتلاكهم الكامل للمعرفة الحديثة وأسلحتهم الحديثة".