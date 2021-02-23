بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر: خبير مستقل أكد سلامة إجراءاتنا فى دعوى مقامة من عميل

قال بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر، إنه بالإشارة الى الخبر المنشور بتاريخ 20 فبراير 2021 تحت عنوان "دعوى قضائية تتهم المؤسسة العربية المصرفية مصر بالغش والتلاعب بأموال العملاء"، فإن المعلومات الواردة بالخبر محل الادعاء غير دقيقة، حيث تم افادتنا من جانب بنك ABC مصر (المؤسسة العربية المصرفية – مصر) بأن المعلومات الواردة بالخبرغير دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة.

وقال البنك إن محكمة 6 أكتوبر قد قضت عند نظرها في النزاع عام 2019 بعدم الاختصاص القضائي، وعند نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية تم ندب خبير حسابي لبحث ادعاءات العميل الوارد اسمه بالخبر، حيث انتهى الخبير في تقريره الى عدم صحة الادعاءات المقدمة من المواطن المذكور وأكد على سلامة وصحة الموقف القانونى للبنك، في هذا الصدد، يشدد بنك ABC على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للدقة ولمصلحة كافة الأطراف المعنية.

جدير بالذكر أن بنك ABC مصر يعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، ويتمتع بسمعة حسنة، كما أنه يتقيد بكافة الضوابط الرقابية، يوفر البنك لعملائه شبكة فروع منتشرة داخل جمهورية مصر العربية بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية للسوق المصري مدعوماً بخبرة البنك الأم مجموعه بنكABC والذي يقع مقرها الرئيسي في البحرين، والذى يعد من أكبر المجموعات المصرفية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يوفر خدماته في خمس قارات و15 دولة حول العالم، وفاز البنك للمرة الثانية بلقب بنك العام 2020 في البحرين من مجلة ذا بانكر.