بريطانيا تبحث استخدام شهادة اللقاح كشرط للمشاركة فى الفعاليات الكبرى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة صنداى تايمز البريطانية إن حكومة لندن تبحث خططا ستطلب بموجبها من الراغبين فى حضور فعاليا كبرى، مثل مباريات كرة القدم، أو الذهاب إلى العمل أن يقدموا أولا "جواز سفر اللقاح".

وأوضحت الصحيفة أن خارطة الطريق للخروج من الإغلاق التى كشفت عنها الحكومة البريطانية أمس الاثنين، تشمل مراجعة لما إذا كان من الممكن أن تلعب شهادات كوفيد 19 دورا فى إعادة فتح اقتصاد البلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الأمر يأتى بعد أسابيع من تقليل الحكومة من أهمية مثل هذه السياسة. وسبق أن وصف وزير اللقاحات نظيم زهاوى الفكرة بأنها خاطئة وتمييزية فى تعليقات أيدها داوننج ستريت قبل أقل من أسبوعين.

وسيتم نشر نتائج المراجعة قبل إعلان الخطوات الأربعة الأخيرة لرئيس الحكومة بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد والتى ليس من المتوقع أن تكون قبل 21 يونيو المقبل.

وكان جونسون قد أعلن أمس الاثنين أن بريطانيا فى طريق من اتجاه واحد نحو الحرية مع الكشف عن خططه لإعادة تشغيل اغلب المجتمع والاقتصاد بحلول مايو المقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطانى إن النهاية فى الأفق حقا، مع نشره خطته لإعادة فتح الحانات والمطاعم والمحلات والسماح بالعطلات وإنهاء التباعد الاجتماعى. وستبدأ قطاعات فى الاقتصاد البريطانى للعودة بحذر وبشكل لا رجعة فيه على أربعة مراحل بين أوائل الشهر المقبل ومنتصف يونيو.

وأوضح، أنه لا يوجد طريقة موثوقة لبريطانيا أو للعالم للتخلص من جائحة كوفيد-19 ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع قيود الإغلاق العام التي "تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا الجسدية والعقلية وفرص حياة أطفالنا".