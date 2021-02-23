بريطانيا: بيانات مقلقة تظهر 50% انخفاضا فى معدلات تلقيح كورونا

أ ش أ

قدمت المملكة المتحدة برنامج تطعيم عالميًا رائدًا لفيروس "كوفيد-19" يضم أكثر من 17 مليون جرعة، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن عدد التطعيمات الجديدة قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية الثلاثاء أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة تظهر أن 192341 شخصًا تلقوا أول حقنة من اللقاح أمس الاثنين.

ويعد الرقم أقل بنحو 50 في المئة عن الأعداد التي حصلت على اللقاح نفس الوقت من الأسبوع الماضي. وتظهر البيانات المسجلة أن الاثنين 15 فبراير، شهد تقديم المملكة المتحدة 275956 جرعة أولى.

وطلبت المملكة المتحدة مئات الملايين من جرعات اللقاح، واعترف مصدر حكومي بأن الإمدادت كانت "كثيرة" خلال الأسبوع، وفقًا لتقارير "راديو تايمز" التي نقلتها الصحيفة.

ويعد التباطؤ الواضح في أرقام اللقاحات سبباً في عرقلة خروج المملكة المتحدة من الإغلاق الذي أعلنه رئيس الوزراء بعد ظهر الاثنين.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد رسم خارطة الطريق الخاصة به لإزالة جميع القيود في إنجلترا بحلول 21 يونيو، لكنه شدد على أن هذا يعتمد إلى حد كبير على برنامج اللقاح.

وبموجب الخطة، سيتم إعادة فتح جميع المدارس في إنجلترا في 8 مارس، مع التوسع في استخدام الكمامات والاختبارات اليومية في المدارس الثانوية.

كما سيتم أيضًا السماح بالتواصل الاجتماعي في الحدائق والأماكن العامة مع شخص آخر بدايةً من هذا التاريخ.

وستكون هناك فترة فاصلة مدتها ثلاثة أسابيع قبل تخفيف المجموعة التالية من القيود، وهذا هو المكان الذي قال فيه جونسون إن التقدم في الإجراءات يجب أن يمر بأربعة اختبارات وهي نجاح اللقاح، وإثبات فعالية اللقاح، وتقييم المتغيرات الجديدة، والحفاظ على معدلات الإصابة دون المستوى الذي يمكن أن يضع ضغطًا غير مستدام على هيئة الصحة الوطنية البريطانية.