وأعلنت سلطات إقليم أورينبورج، في وقت سابق، حدوث انفجار على خط أنابيب غاز بالمقاطعة.

وبشكل عاجل، غادر فريق الطوارئ لتحديد موقع التلف في خط أنابيب الغاز، وفي الساعة 8.49 صباحًا قطع العاملون والفنيون جزءا من الخط بهدف عملية الصيانة.