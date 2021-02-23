موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطاقة الروسية توقف ترانزيت الغاز إلى كازاخستان عبر خط أنابيب غاز "سويوز" فى مقاطعة أورينبورج بسبب حدوث انفجار على الخط، وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تفيد المعلومات الأولية التي نقلتها وزارة الطاقة، بحدوث انخفاض فى الضغط بخط أنابيب غاز "أورينبورج - نوفوبسكوف".