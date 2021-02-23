ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - في نبأ نشرته على موقعها الالكتروني - عن تارو كونو، الوزير المشرف على برنامج التطعيم الوطني، قوله: إن تطعيمات كبار السن ستتأخر عن موعدها المحدد، لأن شركة "فايزر" لن تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية على الأقل حتى مايو القادم، فيما وجدت الحكومة أن هناك حاجة إلى تطعيم مليون عامل طبي إضافي.



ومن المقرر أن تبدأ برامج اللقاحات على أساس تجريبي في اليابان بداية من أبريل القادم، على أن تصل إلى ذروتها في مايو، حيث من المقرر وصول العديد من شحنات اللقاحات إلى اليابان.فيما تخطط الحكومة لإصدار جدول زمني جديد لإيصال اللقاحات إلى الحكومات المحلية خلال هذا الأسبوع.

وتتوقع الحكومة اليابانية رسميًا البدء في تطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في أبريل القادم، وإنهاء التطعيمات لهذه الفئة العمرية في غضون شهرين وثلاثة أسابيع تقريبًا.