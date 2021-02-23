الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا سيحدد المستحق دون تدخل بشرى

ماجد تمراز

وصلت مساء أمس الإثنين، الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا، وتضم 300 ألف جرعة جديدة هدية من الصين، وسنجرى إتاحة التقدم للحصول على اللقاح بداية من يوم الأحد، والتقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني، وسيتم الأخذ في الاعتبار السن والأمراض المزمنة ومدى حدة المرض.



ومن المقرر متابعة المتقدمين، وستصل رسالة بموعد الحصول على جرعة اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والنظام لن يكون هناك تدخل للعنصر البشري فيه، ومربوط بنظام تكافل وكرامة لمعرفة ما إذا كانت الأسرة من غير القادرين، وسجرى إعفاؤهم من الرسوم، والأسر القادرة ستدفع رسوما.



وسيجرى تفعيل قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي والأمراض، ومساعدتهم في الحصول على اللقاح، وكل من يرغب في اللقاح، سيمضي على أنه موافق على الحصول على اللقاح باعتبار أن اللقاح حصل على موافقة الطوارئ فقط، ولم تجرى عليه كافة التجارب.