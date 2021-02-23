المرور ينشر سيارات الاغاثة بالطرق السريعة بعد هطول أمطار ..صور

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، سيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، بعد هطول أمطار ببعض المحاور، كما تم تفعيل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء ، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000 ،وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.