اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور ينشر سيارات الاغاثة بالطرق السريعة بعد هطول أمطار ..صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:36 م
المرور ينشر سيارات الاغاثة بالطرق السريعة بعد هطول أمطار ..صور غرف عمليات المرور
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، سيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، بعد هطول أمطار ببعض المحاور، كما تم تفعيل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

 

كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

 

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء ، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000 ،وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

انتشار الخدمات
انتشار الخدمات

تمركز الخدمات
تمركز الخدمات

خدمات مرورية
خدمات مرورية

سيارات اغاثة
سيارات اغاثة

 


اخبار الحوادث

إدارة المرور

الحماية المدنية

سيارات الإغاثة

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة