اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا فى نيبال تأمر بإعادة انعقاد البرلمان المنحل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:48 م
المحكمة العليا فى نيبال تأمر بإعادة انعقاد البرلمان المنحل نيبال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة العليا في نيبال اليوم الثلاثاء إعادة البرلمان للانعقاد بعدما قرر رئيس وزراء البلاد حله في ديسمبر الماضي. 
وجاء قرار المحكمة نتيجة لعدد من القضايا التي رفعت أمام المحكمة ،متهمة قرار رئيس الوزراء خادجا براساد أولي بأنه غير دستوري، كما أمرت المحكمة بالدعوة إلى جلسة للبرلمان خلال 13 يوما، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.
وشهدت البلاد سلسلة من التظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف ،منذ قرار أولي بحل البرلمان في ديسمبر الماضي، وكان رئيس الوزراء قرر حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد نزاعات سياسية داخل حزبه السياسي الحاكم. 


نيبال

برلمان نيبال

محكمة فى نيبال

إعادة البرلمان فى نيبال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة