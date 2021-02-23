المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة فى ليبيا يبحثان مع لجنة "5+5" توحيد الجيش الليبى

طرابلس /أ ش أ/

بحث المجلس الرئاسى الليبى الجديد برئاسة محمد المنفى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية "5+5" وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، ملف توحيد الجيش الليبى ودعم مسار اللجنة العسكرية، والترتيبات الداخلية وصولا إلى عقد الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، أعرب المنفى ودبيبة عن ترحيبهما بالدعم الذى أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا من تعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقداه اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى إلى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل ومبعوثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة الحدودية ناتالينا تشيا، بحضور عضوى المجلس الرئاسى موسى الكونى وعبد الله اللافي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد خلال الاجتماع حرص ليبيا على المضى قدما فى وضع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى اعتمادا على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.