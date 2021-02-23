المجلس التنفيذى لمحافظة قنا يوافق على تشكيل مجلس أمناء لمدينة الأمل

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل على تشكيل مجلس أمناء من ممثلى الجمعيات المستفيدة من المشروع، وبعض الجهات التنفيذية المعنية بالمشروع لمتابعة الإجراءات والخطوات التى يجري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى حضور كافة القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات.

وأضاف الداودى، فى تصريحات له، أن المجلس وافق أيضًا على تقسيط مبلغ جدية الحجز الذى يقدر بـ 20 % من قيمة القطعة على أن يتم دفعها على ثلاث مراحل المرحلة الأولى يتم دفع نسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد ودفع نسبة 5 % بعد ثلاثة شهور و5% المتبقية بعد ثلاثة شهور أخرى، وذلك تسهيلا علي المواطنين.

وشدد الداودى خلال الاجتماع على مسئولى ( شركات الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز – الاتصالات ) بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمدينة الجديدة، وعمل دراسات الخاصة بشبكات المرافق والتكلفة المالية لها .

الجدير بالذكر أن مدينة الأمل مقامة على مساحة 1539 فدان مقسمة إلى أربعة مجمعات تضم 14 الف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة، فضلا عن مناطق الخدمات التي شملها المخطط كـ (التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – مسطحات خضراء) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.