المؤشر إس اند بى 500 يغلق مرتفعا بعد تخليه عن خسائره فى أواخر الجلسة

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ارتدت بورصة وول ستريت عن خسائرها في أواخر التعاملات اليوم الثلاثاء وعاد المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز إلى اللون الأخضر بحلول الإغلاق مع تجاذب السوق بين الأسهم التي ازدهرت وسط الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتلك التي من المنتظر أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد.

وكان ناسداك المؤشر الرئيسي الوحيد للأسهم الأمريكية الذي أغلق على انخفاض.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 13.75 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 31535.44 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 4.87 نقطة، أو 0.13 بالمئة، ليغلق عند 3881.37 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 67.85 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 13465.20 نقطة.

وانخفض سهم تسلا اثنين بالمئة بسبب هبوط حاد في قيمة بتكوين. واستثمرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية مؤخرا 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.