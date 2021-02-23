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الكاظمى بعد استهداف المنطقة الخضراء: الصواريخ العبثية لإعاقة تقدم الحكومة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:48 م
الكاظمى بعد استهداف المنطقة الخضراء: الصواريخ العبثية لإعاقة تقدم الحكومة مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى
كتب محمد عبد العظيم

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أدان مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراق، استهداف المنطقة الخضراء قائلا: "الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة.. وسنلاحق مطلقى الصواريخ على المنطقة الخضراء وسنعلن عنهم". 

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "لن نسمح بجعل العراق ساحة تصفية حسابات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكانت قوات العمليات المشتركة العراقية، قد قالت إننا نحقق فى استهداف المنطقة الخضراء، وأضافت قوات العمليات المشتركة: التحقيقات في استهدافات أربيل وقاعدة بلد والمنطقة الخضراء مرتبطة بما حدث في المنطقة الخضراء.

وتابعت قوات العمليات المشتركة العراقية: الأضرار المادية في استهداف المنطقة الخضراء طفيفة، ولا صحة لتعرض السفارة الأمريكية لإصابة مباشرة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ثانى عملية إرهابية في ظل اشتعال أزمة الإرهاب في العراق، واستهداف القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية المتواجدة في العاصمة، حيث استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وأمدت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وبحسب قناة العربية، فإن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة، إلى أن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.


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بغداد

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