اليوم السابع
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القوات المسلحة الإماراتية تعلن صفقات دفاعية بقيمة 1.6 مليار دولار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:54 م
القوات المسلحة الإماراتية تعلن صفقات دفاعية بقيمة 1.6 مليار دولار معرض إيدكس الدفاعي
رويترز

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أعلنت القوات المسلحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت عقودا للمعدات والخدمات الدفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم (1.61 مليار دولار).

وقال العميد الركن فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم البحرية في معرض إيدكس الدفاعي بأبوظبي إن أكبر هذه العقود كان عقدا بقيمة 2.96 مليار درهم مع شركة ياس القابضة الإماراتية لإمداد القوات المسلحة بصواريخ.

وحصلت شركة بوينج على عقد بقيمة 112 مليون درهم لبرنامج محاكاة لطائرات سي-17. وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 66.4 مليون درهم مع شركة تال الفرنسية وعقد بقيمة 40.7 مليون درهم مع شركة راينميتال الألمانية.

وأعلنت القوات المسلحة هذا الأسبوع صفقات بقيمة 19 مليار درهم.

 


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