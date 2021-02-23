القبض على هارب من 32 حكما قضائيا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما من ضبط حاصل علي بكالوريوس مطلوب ضبطه وإحضارة في 32 حكم قضائى جزئى ومستأنف متعدد وتبديد، تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المتهم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها تحديد مكان أحد الأشخاص الهارب من تنفيذ عدة أحكام بدائرة المركز، وتم الدفع بأمورية وضبط المتهم.

وبعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز، وضبط المحكوم عليه محمود ح م ه 34 سنة حاصل علي بكالوريوس ويقيم دائرة المركز والمطلوب للتنفيذ عليه في "30" حكم جزئي ، و"2" حكم مستأنف بإجمالي " 32 " حكم متعدد " تبديد " آخرها القضية تبديد " تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت عملية الضبط إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية والمتضمنة في أحد عناصرهاتكثيف التواجد الأمني لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام .