القبض على عاطلين سرقا حقيبة طالبة في منطقة المعادى

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطلين يستقلان دراجة بخارية، وسرقا حقيبة طالبة في منطقة المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاثت بهم (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين)، وقررت أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - متعلقات شخصية) ، ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتبين أنهما (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وضبط بحوزتهما الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.