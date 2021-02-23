اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:53 م
القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور، وسدد المتهم عدة طعنات للمجني عليها مستغلا إقامتها بمفردها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ؤ بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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