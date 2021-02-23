القابضة للمياه تتابع عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار بالجيزة

كتب أحمد حسن

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار، عقب موجة الأمطار التى شهدتها المحافظة عصر اليوم.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جهود الشركة فى التعامل مع التجمعات، مشيرا إلى التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية.

وقال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، كانت بدايتها منطقة ذات الكوم، وبعض القرى بمنشأة القناطر، مروراً بمناطق الوراق، أبو رواش، السرايات، جامعة القاهرة، الدقى، العجوزة، البحر الأعظم، الكيلو 26 الطريق الصحراوى، فيصل، الهرم، المهندسين، البدرشين، ميدان الرماية.

وأشار إلى التعامل الفورى بكافة المناطق والمحاور الرئيسية، مع مرور فرق المتابعة الميدانية للابلاغ عن اى تجمعات، مع استمرار رفع حالة التأهب لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.