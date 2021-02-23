العثور على جثة طفل من ذوي الاحتياجات بالدقهلية فى مصرف

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالي قرية البجلات التابعة لمركز بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة طفل من ذوي الاحتياجات متغيب منذ أسبوع، بمصرف فى القرية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية البجلات إلى مأمور مركز منية النصر، بالعثور على جثة الطفل محمد رمضان صبري خضر 10 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصرف بالقرية.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفي منية النصر المركزي للكشف الطبي عليه مبدئيا لمعرفة إن كانت وراء وفاته شبه جنائية من عدمه، وكشفت التحريات تغيب الطفل منذ أسبوع عن المنزل ومحرر محضر تغيب له، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.