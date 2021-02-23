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السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة اليوم

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة اليوم القطارات الجديدة ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يستقبل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أول دفعة من عربات السكة الحديد المجرية الجديدة القادمة ضمن الصفقة الموقعة بين شركة ترانسماش هولدينج وهيئة السكة الحديد المصرية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو.

وتقيم هيئة السكة الحديد احتفالية كبرى يحضرها قيادات النقل وسفيرا المجر وروسيا ومسئول الشركة، وتضم الدفعة 4 عربات صناعة مجرية، حيث ينص الاتفاق الموقع مع هيئة السكة الحديد على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها البالغة 1300 عربة فى المجر باعتبارها الممول لتكلفة الصفقة فيما يتم تصنيع باقى عربات الصفقة فى روسيا.

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 243 عربة من صفقة عربات الـ 1300 تم تصنيعها فى روسيا، ومخطط استمرار توافد العربات الجديدة المصنعة فى روسيا، بالإضافة إلى توافد العربات التى سيتم تصنيعها فى المجر والتى تعتبر الدفعة التى تم شحنها بحرا من المجر بالأمس الخمس الأولى من المجر.

وفقا للتعاقد المبرم مع شركة ترنسماش هولدينج مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد، والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة.

 


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