اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى القلج

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:43 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى القلج حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بأحد الشقق السكنية بمنطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائيى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بالدور الرابع بمنطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أصحاب الشق بداخلها خلال وقت الحريق ووجودهم جميعا بعملهم، كما تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة البوتاجاز كما أن الحريق التهم محتويات المطبخ وجزءا من غرفة النوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


الحماية المدنية بالقليوبية

السيطرة على حريق

حريق بشقة سكنية

القلج

الخانكة

سيارات إطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وضع اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ تخليدا لبطولاته.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:14 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع قطن بالخانكة

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:58 م

حبس عاطل ونجله تم ضبطهما خلال الترويج للمخدرات بطوخ

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:49 م

جامعة بنها تطمئن الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:14 م

الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ طفلا حشرت رأسه في سور بلكونة بالعبور

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة