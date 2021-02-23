الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى القلج

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بأحد الشقق السكنية بمنطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائيى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بالدور الرابع بمنطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أصحاب الشق بداخلها خلال وقت الحريق ووجودهم جميعا بعملهم، كما تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة البوتاجاز كما أن الحريق التهم محتويات المطبخ وجزءا من غرفة النوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.