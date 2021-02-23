اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:58 م
خالد صلاح
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الحكومة المغربية تناقش تقنين الاستخدامات المشروعة "للقنب الهندى" الخميس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:30 م
الحكومة المغربية تناقش تقنين الاستخدامات المشروعة "للقنب الهندى" الخميس المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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تناقش الحكومة المغربية، في اجتماعها يوم بعد غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي في المغرب يتزامن مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع، ومن المنتظر أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين "نبتة القنب الهندي" لاستعمالات طبية وعلمية.
وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.


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