اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:41 ص
خالد صلاح
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الحزب الليبرالى الحاكم فى كندا يواصل تقدمه فى استطلاعات الرأى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:00 ص
الحزب الليبرالى الحاكم فى كندا يواصل تقدمه فى استطلاعات الرأى رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ ش أ

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واصل الحزب الليبرالي الكندي، بزعامة رئيس الوزراء، جستن ترودو، تقدمه على حزب المحافظين بقيادة إيرين أوتول في استطلاعات الرأي حيث لا يزال دعم الحزبين ثابتا في الاقتراع الوطني. 
وعلى الرغم من أن تقدم الليبراليين بخمس نقاط ليس كبيرا بشكل خاص، إلا أن تقدمهم في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك لا يزال يضعهم في منطقة الأغلبية. 
وازداد الدعم للحزب الديمقراطي الجديد في الأسابيع الأخيرة، في حين أن حزب الخضر والكتلة الكيبيكية لديهم نفس القدر من الدعم كما فعلوا في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية.
وحصل الحزب الليبرالي في متوسط تحليل استطلاعات الرأي على 34.9%، مقابل 30.1% لحزب المحافظين، بينما حصل الحزب الديموقرطي الجديد على 18.8%، وحزب لكتلة الكيبيكية على 6.8% وحزب الحضر على 6.5%.


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