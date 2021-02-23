اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجزائر تسجل 185 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:03 م
الجزائر تسجل 185 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 185 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و279 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2967 حالة وفاة.. مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و442 حالة، بعد شفاء 157 حالة خلال يوم واحد.. في حين يوجد 19 مصابا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال لمواجهة فيروس كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.


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