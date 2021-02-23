وفى طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "اليامون" غرب مدينة جنين، ونفذت حملة تفتيش واسعة للبلدة، بالإضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من قرية "حرملة" بمحافظة بيت لحم، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشيها. 