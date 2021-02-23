رام الله (أ ش أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات بالضفة الغربية، طالت 12 فلسطينيا، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، كما اعتقلت اثنين آخرين من بلدة "حزما" بالقدس، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.