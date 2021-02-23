اليوم السابع
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الإندبندنت: الاتحاد الأوروبى لن يصادق على اتفاق "بريكست" حتى نهاية إبريل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:08 م
الإندبندنت: الاتحاد الأوروبى لن يصادق على اتفاق "بريكست" حتى نهاية إبريل بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبى لن يصادق على اتفاق التجارة الخاص ببريكست بالكامل حتى نهاية إبريل، بعد أن وافقت المملكة المتحدة على التأخير لمدة شهرين.

وقاوم الوزراء هذه الخطوة، وأصروا على أن "التطبيق المؤقت" الذى تم تقديمه في ديسمبر يجب أن ينتهي هذا الشهر وحذروا من "عدم اليقين" الذى يمكن أن ينتج عن ذلك. ورغم أن الوزير البريطانى، مايكل جوف أعطى الضوء الأخضر، إلا أنه قال إن "مجلس الشراكة" الجديد - الذي تأمل الشركات أن يخفف الأزمة الناجمة عن اتفاقية الخروج - يجب ألا "يبدأ العمل" حتى يتم الانتهاء من التصديق.

وأوضحت الصحيفة إن بروكسل على عكس المملكة المتحدة، لم تمنح الاتفاق إلا موافقة مؤقتة بعد استمرار المفاوضات المحمومة في الأيام الأخيرة من عام 2020 ورفض البرلمان الأوروبي التعجيل بها.

وقد سمح بتطبيق الترتيبات التجارية الجديدة عمليا، على الرغم من أن البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي للقادة الوطنيين لم يوقعوا عليها بعد.

جاء طلب التأجيل من الحاجة إلى إتاحة النص بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الأربع والعشرين، ليتم تدقيقه من قبل البرلمان والحكومات الوطنية.

قللت بروكسل من شأن أي مخاوف من انقضاء الصفقة - لكن يعتقد البعض أن أي تأخير يخلق فراغًا يمكن أن تتفاقم فيه التوترات المتزايدة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وآثار قرار رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون المفاجئ باختيار ديفيد فروست لقيادة المفاوضات المستقبلية  مخاوف من وقوع المزيد من الاشتباكات. وقيل إنه سيحاول "إعادة التفاوض بشكل فعال" بشأن البروتوكول وأنه "يعتقد أن مايكل كان ضعيفًا للغاية بشأنه".

وفي رسالة ، قال جوف إن المملكة المتحدة عارضت دائمًا أي تأخير في التصديق "نظرًا لعدم اليقين الذي يخلقه للأفراد والشركات ، بل للأطراف المعنية المتمثلة فى لندن وبروكسل".


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