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الأرصاد: استقرار تدريجى فى الأحوال الجوية بدءًا من الغد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:05 م
الأرصاد: استقرار تدريجى فى الأحوال الجوية بدءًا من الغد شوارع الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كان ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار حتى صباح الغد ما بين خفيفة إلى متوسطة.
 
وأكد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن غدا تبدأ الأجواء تستقر تدريجيا.
 
وشدد مدير وحدة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة متابعة المواطنين للأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة.
 

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