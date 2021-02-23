اعرف هتدفع كام لشقتك.. إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقارى.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم

فى إطار توضيحى لنص المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى، تم سرد تلك التعديلات فى إطار إنفوجراف، خاصة وأن تلك التعديلات سيتم تطبيقها بشكل رسمى اعتبارا من 6 مارس المقبل والتى تتضمن تبسيط إجراءات شهر العقارات فى مصر، باستخدام الأحكام القضائية الممثلة فى تثبيت الملكية والسحة والنفاذ.

وتضمن الإنفوجراف الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة من اجل شهر العقارات.

ومن البيانات المطلوبة لشهر العقار:

1- بيانات الحكم المراد شهره

2- معاينة الهندسية للعقار محل الحكم

3- البيانات الخاصة باصل الحق العينى العقارى

4- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار

5- شهادة تصرفات عقارية

6- شهادة معتمدة من المحافظة بعدم وجود مخالفات على العقار.

7- اقرار من المساحة

8- اقرار بسدد الرسوم