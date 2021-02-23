اليوم السابع
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اعرف هتدفع كام لشقتك.. إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقارى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:01 م
اعرف هتدفع كام لشقتك.. إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقارى.. إنفوجراف الشهر العقارى-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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فى إطار توضيحى لنص المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى، تم سرد تلك التعديلات فى إطار إنفوجراف، خاصة وأن تلك التعديلات سيتم تطبيقها بشكل رسمى اعتبارا من 6 مارس المقبل والتى تتضمن تبسيط إجراءات شهر العقارات فى مصر، باستخدام الأحكام القضائية الممثلة فى تثبيت الملكية والسحة والنفاذ.

وتضمن الإنفوجراف  الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة من اجل شهر العقارات.

ومن البيانات المطلوبة  لشهر العقار:

1بيانات الحكم المراد شهره

2معاينة الهندسية للعقار محل الحكم

3البيانات الخاصة باصل الحق العينى العقارى

4بيان الحقوق العينية المقررة على العقار

5شهادة تصرفات عقارية

6شهادة معتمدة من المحافظة بعدم وجود مخالفات على العقار.

7اقرار من المساحة

8اقرار بسدد الرسوم

 

 
اجراءات تسجيل العقارات
اجراءات تسجيل العقارات

 

اجراءات تسجيل العقارات 1

 

 


الشهر العقارى

تسجيل عقار

اشهار عقار

تسجيل شقة

رسوم الشهر العقارى

صحة ونفاذ

تثبيت ملكية

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