اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:06 م
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استمرار البحث عن 5 جثامين ضحايا المركب الغارق بالإسكندرية.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:03 م
استمرار البحث عن 5 جثامين ضحايا المركب الغارق بالإسكندرية.. فيديو موقع الحادث
الإسكندرية _ جاكلين منير

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أجرى "اليوم السابع"، لقاء مع الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الغوص بجامعة الإسكندرية، أحد الغطاسين المتطوعين لانتشال ضحايا غرق مركب مريوط في محافظة الإسكندرية، بعد أن قام بغطسة أخيرة بحثا عن الجثامين مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل عدد 4 غطسات بصحبة مطوعين حتى الآن للبحث عن الأطفال الخمسة، بناء على رغبة جدهم الذى طالب بدفنهم جميعا، وعليه سوف نقوم بأقصى مجهود من خلال التعاون مع الغطاسين الأخرين لإجبار الجد والاهالى المقيمين على جانبي منطقة الحادث الأليم.

وأضاف حمزة، أن الحماية المدنية قامت بجلب أحد الأجهزة الحديثة بها به كاميرا شفافة وأشعة يمكن عن طريقه الوصول للضحايا خلال فترة الليل أو مع بروز الشمس صباحا، رغم أن المياه بادرة وطول العمق إلا أن الرؤية في المياه أصبحت واضحة، وأنه سوف يقوم بصحبة الغطاسين بعمل بحث مرة أخرى في الساعة الثانية والنصف من صباح غدا، والساعة الخامسة صباحا، وأن جميع الغطاسين قاموا بمجهود كبير وسيواصلون تكليل هذا المجهود للوصول إليهم، فضلا عن أن هناك تعاون مثمر بين الأهالى والقوات التأمينية في التعاون معنا بطريقة تساعدنا على البحث والإصرار الشديد للوصول إلى الجثامين لإرضاء الأهالى وذوى الحالات صاحبة الحادث الأليم.

 


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غرق مركب مريوط

غرق مركب بالإسكندرية

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