اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:37 م
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استكمال إعفاء مستأجرين محلات سوق الفسطاط السياحى بنسبة 65% من القيمة الإيجارية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:36 م
استكمال إعفاء مستأجرين محلات سوق الفسطاط السياحى بنسبة 65% من القيمة الإيجارية محلات - صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

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وافقت الحكومة على استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020. 
 
ومن جانبه، أوضح سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة في إطار التماس غرفة صناعة الحرف اليدوية ومستأجري هذه المحلات، لافتاً إلى أنه تمت دعوة مجلس أمناء سوق الفسطاط السياحي للانعقاد لمناقشة هذا الطلب حيث تم الموافقة على استكمال إعفاء هؤلاء المستأجرين بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020. 
 
وأضاف أنه سبق وأن جرى إعفاء هؤلاء المستأجرين التام لمدة شهر من 20 مارس 2020 حتى 20 إبريل 2020، ثم إعفائهم من نسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى شهر أغسطس 2020. 
 
جدير بالذكر أن الوزارة قامت أيضاً بمد إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر بدأت من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021. 
 
وكان قد قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية فبراير 2021 لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

السياحة

الآثار

القطاع السياحي

دعم الحكومة للسياحة

سوق الفسطاط السياحى

مصر القديمة

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