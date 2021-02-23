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ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار بدمياط وبورسعيد والصغرى بالقاهرة 9

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:27 م
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار بدمياط وبورسعيد والصغرى بالقاهرة 9 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء .

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.


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