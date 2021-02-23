ثلوج وأمطار غزيرة على الإسماعيلية والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. فيديو

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، طقسا سيئا، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من الثلج، مما تسبب فى بطء فى حركة سير السيارات.

من جانبه، بدأت سيارات الكسح التابعة لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، فى شفط المياه من الشوارع، ورفعت المحافظة حالة الاستعدادات على مدار الساعات القادمة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى غدا الأربعاء.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 7 - 8 درجات

- شمال الوجه البحرى:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 7 - 8 درجات

- السواحل الغربية :

العظمى بين 17 - 18 درجة

الصغرى بين 9 - 10 درجات

- السواحل الشرقية ووسط سيناء:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 10 - 11 درجات