اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ثلوج وأمطار غزيرة على الإسماعيلية والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:42 م
ثلوج وأمطار غزيرة على الإسماعيلية والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. فيديو الطقس في الإسماعيلية
الإسماعيلية- السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، طقسا سيئا، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من الثلج، مما تسبب فى بطء فى حركة سير السيارات.

من جانبه، بدأت سيارات الكسح التابعة لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، فى شفط المياه من الشوارع، ورفعت المحافظة حالة الاستعدادات على مدار الساعات القادمة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى غدا الأربعاء.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى:

القاهرة الكبرى ومدن القناة:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 7 - 8 درجات

شمال الوجه البحرى:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 7 - 8 درجات

السواحل الغربية :

العظمى بين 17 - 18 درجة

الصغرى بين 9 - 10 درجات

السواحل الشرقية ووسط سيناء:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 10 - 11 درجات


حالة الطقس

الطقس اليوم

الطقس في الإسماعيلية

طقس الاسماعيلية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور يتصدى بخطة محكمة لموجة تقلبات الطقس لمدة 4 أيام.. التنسيق على انتشار سيارات لشفط المياه.. نشر سيارات الإغاثة بالمحاور وتحذيرات من الرعونة أثناء القيادة.. وطوارئ بغرف عمليات وكاميرات مراقبة لرصد الحوادث

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:00 ص

بث مباشر.. حركة المرور وحالة الطقس بكوبرى 6 أكتوبر وسط توقعات بسقوط أمطار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:40 ص

بث مباشر.. حركة المرور وحالة الطقس بطريق إسكندرية الزراعى مع توقعات بسقوط أمطار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:34 ص

محافظ الإسكندرية : رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس السيئ

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:24 ص

أمطار تصل للسيول وعودة الشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الجمعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة