إيطاليا ترسل محققين للكونغو الديمقراطية على خلفية حادث مقتل السفير

أ ش أ

أعلنت مصادر قضائية إيطالية، الثلاثاء، إرسال محققين لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على خلفية مقتل السفير الإيطالي، لوكا أتاناسيو، وعنصر الدرك (كارابينييري)، فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما، أمس، على أيدي مسلحين مجهولين.



ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر، قولهم إنه "للتأكد من ديناميات الهجوم المسلح الذي قُتل فيه السفير أتاناسيو ومرافقه وسائقهما، أعطت نيابة روما تفويضًا لمحققي وحدة العمليات الخاصة (Ros) للتحري حول نوع الأسلحة التي تم توفيرها لحرس (فيرونجا) الذين تدخلوا في موقع الكمين".



وأشارت المصادر إلى أن "المحققين سيحصلون أيضًا على نسخة من محاضر شهادات الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، ومن بينهم عضو برنامج الغذاء العالمي روكو ليوني، الذي لم يُصب بأذى".