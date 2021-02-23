اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:34 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 111.85 مليون والوفيات مليونان و580767

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:22 م
إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 111.85 مليون والوفيات مليونان و580767 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 111.85 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و580767.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    

 الدول    إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة  والمناطق                     

 الولايات      500771          28262462

 المتحدة                      

 الهند         156463          11016434

 البرازيل      247143          10195160

 روسيا         189474          4189153

 المملكة       120757        4126150

 المتحدة                      

 فرنسا         84613         3609827

 إسبانيا       67636         3153971

 إيطاليا       95992         2818863

 تركيا         28138           2646526

 ألمانيا       68042           2393013

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول          عدد الوفيات      عدد الإصابات

 وترتيبها                       

   28   13311           675982

 - العراق                       

        8559           481263

 34 -                   

 المغرب                         

       39 -     6470           375668

 السعودية                       

    40 -        1145           375535

 الإمارات                       

  41  4570             368278

                    

 - الأردن                       

     42 -       4387           356614

 لبنان                          

        

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش

 


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