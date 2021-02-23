إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 111.85 مليون والوفيات مليونان و580767

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 111.85 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و580767.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة والمناطق

الولايات 500771 28262462

المتحدة

الهند 156463 11016434

البرازيل 247143 10195160

روسيا 189474 4189153

المملكة 120757 4126150

المتحدة

فرنسا 84613 3609827

إسبانيا 67636 3153971

إيطاليا 95992 2818863

تركيا 28138 2646526

ألمانيا 68042 2393013

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول عدد الوفيات عدد الإصابات

وترتيبها

28 13311 675982

- العراق

8559 481263

34 -

المغرب

39 - 6470 375668

السعودية

40 - 1145 375535

الإمارات

41 4570 368278

- الأردن

42 - 4387 356614

لبنان

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.