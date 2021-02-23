إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 111.85 مليون والوفيات مليونان و580767

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 111.85 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و580767.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة والمناطق
الولايات 500771 28262462
المتحدة
الهند 156463 11016434
البرازيل 247143 10195160
روسيا 189474 4189153
المملكة 120757 4126150
المتحدة
فرنسا 84613 3609827
إسبانيا 67636 3153971
إيطاليا 95992 2818863
تركيا 28138 2646526
ألمانيا 68042 2393013
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول عدد الوفيات عدد الإصابات
وترتيبها
28 13311 675982
- العراق
8559 481263
34 -
المغرب
39 - 6470 375668
السعودية
40 - 1145 375535
الإمارات
41 4570 368278
- الأردن
42 - 4387 356614
لبنان
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة