رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستمنح كميات "رمزية" من فائض لقاحات كوفيد إلى الفلسطينيين وبعض الدول.

وقال مسؤول إسرائيلي إن هندوراس من بين الدول التي ستتلقى اللقاح.

وتقول وزارة الصحة إن إسرائيل كانت تستورد لقاحي شركتي فايزر ومودرنا وطعمت بها بالفعل نحو نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، تسجيل 1243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ745 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد عن 694 ألف حالة.