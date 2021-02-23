إثيوبيا تشترط عودة الجيش السوداني لمواقعه السابقة قبل الحوار مع الخرطوم

كتب سمير حسنى

اشترطت الخارجية الإثيوبية، اليوم، الثلاثاء، عودة الجيش السوداني لمواقعه السابقة قبل أي حوار بين البلدين، زاعمة فى اتهامات مباشرة بإن الخرطوم تستغل أزمة إقليم تيجراى.

وقالت خارجية إثويبيا بحسب العربية: "ليست لدينا رغبة للدخول في صراع مع السودان".

وشهدت المنطقة الحدودية بين البلدين توترات عسكرية متصاعدة، أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين.