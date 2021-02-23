اليوم السابع
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أمريكا تعتقل زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكى إل تشابو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:35 ص
أمريكا تعتقل زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكى إل تشابو الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو" الزعيم السابق لعصابة سينالوا بسبب تورطها المزعوم في تهريب المخدرات دوليا.

وتم القبض على إيما كورونيل إيسبورو (31 عاما) في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الثلاثاء. وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين.

ولم يتسن التعرف على محامي كورونيل. ولم يتضح سبب وجودها في منطقة واشنطن. وتحمل كورونيل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية.

جاء اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان (63 عاما) في بروكلين حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة عندما كان زعيما لعصابة سينالوا.

 

 

 


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