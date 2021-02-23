اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:42 م
خالد صلاح
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أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها في عام

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:04 م
أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها في عام النفط - أرشيفية
رويترز

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أغلقت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عام اليوم الثلاثاء بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها رغم أن القلق بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي وعودة إنتاج الخام في تكساس كبحا المكاسب.

وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 .

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد صعدا أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجعا.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميا من إنتاج الخام وحوالي 20 بالمئة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع جولدمان ساكس أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا من 60 دولارا في توقعاته السابقة وأن تبلغ 75 دولارا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضا عن توقعاته السابقة.

 

 


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تداعيات كورونا الاقتصادية

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