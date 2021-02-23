أستمرار أعمال إنشاءات بحيرات وادى عربة لحماية الزعفرانة من اخطار السيول.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الأدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، استمرار أعمال تنفيذ بحيرتين وحواجز خلف بحيرة بوادى عربة التابع لقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ، لحماية القرية من أخطار السيول.

وكشفت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، أنه يجرى اليوم أعمال الحفر بالبحيرة الثالثة بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة ، وجارى أيضا تجهيز أحجار الدبش تمهيدا لأعمال مبانى الدبش بالمونة لحاجز بحيرة الاولى .

وأكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن أعمال الإنشاءات التى تتم بوادى عربة ، يشرف عليها مهندسى قطاع المياه الجوفية بالغدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، وتفقد الدكتور صلاح شحاته رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية ، والمهندس محمد السيد عبد الرحمن مدير عام المياه الجوفية للبحر الأحمر ، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها لحماية مدينة سفاجا .

وتابعت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، فى بيان لها ، أنه يجرى العمل فى الأعمال النهائية من أعمال التطهير وتسوية والارنكة لبحيرات التهدءة بوادى البارود الابيض أمام سد الشهيدين ضمن عملية حماية وادى القويح ، وتجرى الأعمال على قدم وساق بعد تشديدات الإدارة بالانتهاء من أعمال الارنكة والتسوية لتكون جاهزة لاستقبال اية سيول محتملة.



إنشاءات مشروعات بحيرات وادى عربة

تنفيذ انشاء مشروعات بحيرات وادى عربة

مشروعات وادى عربة لحماية قرية الزعفرانة