اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أستمرار أعمال إنشاءات بحيرات وادى عربة لحماية الزعفرانة من اخطار السيول.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:16 م
أستمرار أعمال إنشاءات بحيرات وادى عربة لحماية الزعفرانة من اخطار السيول.. صور اعمال الانشاءات بمشروعات انشاء بحيرات وادى عربة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الأدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، استمرار أعمال تنفيذ بحيرتين وحواجز خلف بحيرة بوادى عربة التابع لقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ، لحماية القرية من أخطار السيول

وكشفت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، أنه يجرى اليوم أعمال الحفر بالبحيرة الثالثة بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة ، وجارى أيضا تجهيز أحجار الدبش تمهيدا لأعمال مبانى الدبش بالمونة لحاجز بحيرة الاولى .

وأكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن أعمال الإنشاءات التى تتم بوادى عربة ، يشرف عليها مهندسى قطاع المياه الجوفية بالغدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، وتفقد الدكتور صلاح شحاته رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية ، والمهندس محمد السيد عبد الرحمن مدير عام المياه الجوفية للبحر الأحمر ، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها لحماية مدينة سفاجا .

وتابعت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، فى بيان لها ، أنه يجرى العمل فى الأعمال النهائية من أعمال التطهير وتسوية والارنكة لبحيرات التهدءة بوادى البارود الابيض أمام سد الشهيدين ضمن عملية حماية وادى القويح ، وتجرى الأعمال على قدم وساق بعد تشديدات الإدارة بالانتهاء من أعمال الارنكة والتسوية لتكون جاهزة لاستقبال اية سيول محتملة

 

إنشاءات مشروعات بحيرات وادى عربة
إنشاءات مشروعات بحيرات وادى عربة

تنفيذ انشاء مشروعات بحيرات وادى عربة

تنفيذ انشاء مشروعات بحيرات وادى عربة

مشروعات وادى عربة لحماية قرية الزعفرانة

مشروعات وادى عربة لحماية قرية الزعفرانة

 

وادى عربة
وادى عربة

 


الادارة العامة للمياه الجوفية

اخطار السيول

البحر الاحمر

انشاء بحيرات وادى عربة

قرية الزعفرانة

الحماية من اخطار السيول

مدينة راس غارب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدولة تسابق الزمن لإنهاء مشروعات المرحلة الثانية لحماية مدن البحر الأحمر من أخطار السيول.. إنشاء بحيرتين وحاجزين بوادى عربة شمال المحافظة لحماية قرية الزعفرانة.. وبحيرات وحواجز جديدة غرب القصير.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 01:00 م

الرى: الانتهاء من إنشاء بحيرة وحاجز بمنطقة الجزيرة بوادى سفاجا

الخميس، 10 ديسمبر 2020 08:00 ص

تنفيذ أضخم مشروع لإنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:00 ص

" الرى " تؤكد إنشاء بحيرتين لحماية الزعفرانة بالبحر الأحمر من أخطار السيول

الأحد، 25 أكتوبر 2020 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة