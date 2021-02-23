أخبار اقتصاد اليوم.. السفير الأمريكى: استثمار 300 مليون دولار لتحفيز رواد الأعمال فى مصر

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء 23 – 2 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع وكانت من بيتها الآتى:

وزيرة التخطيط تعتمد 750 مليون جنيه للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع





الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالي 2020/2021.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائيه بمصر 2037، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية وتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية.

ولفتت السعيد إلي مساهمة المشروع فى تحقيق رؤية مصر 2030 لارتباطه بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ومساهمته كذلك في دمج البعد المكانى من خلال استهداف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

السفير الأمريكى: استثمار 300 مليون دولار لتحفيز رواد الأعمال فى مصر

جوناثان كوهين



أكد السفير الأمريكى، بالقاهرة جوناثان كوهين أن الاقتصاد المصرى، شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية ولا سيما فى ظل التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مع التعاون بين الشركات المصرية والامريكية والاستفادة من موقع مصر فى المنطقة .

أضاف كوهين خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن نمو الاقتصاد قطعا يحقق الرخاء للشعب وهو أمر مهم للغاية، لافتا إلى أنه تم تخصيص 300 مليون دولار لقطاع ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى مصر، ولا سيما أن الأعمال الناشئة وريادة الأعمال والتكنولوجيا مهمة فى تقوية الاقتصاد.

وأشار أن أمريكا وشركاتها تساعد مصر فى مجال الطاقة، وهو مجال مهم للغاية فى تقوية الاقتصاد، لافتا ان العلاقة القوية بين السفارة وبين غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة تساهم فى دعم الاعمال وتجاوز التحديات مثل كوفيد-19، وهناك علاقة ممتدة بين الغرفة هنا وفى أمريكا ، موجها الشكر للغرفة.

من جانبه أعرب الدكتور شريف كامل ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية عن شكره السفير جوناثان كوهين، متمنيا أن يكون اللقاء القادم حضوريا بعد انتهاء أزمة كورونا.

الضرائب: البيانات المقدمة من حساب الممول على موقع منظومة الضرائب مسئوليته



رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة أن يقوم الممول بالإحتفاظ بالبريد الإلكترونى الشخصى له وكلمة المرور لهذا البريد، والذى أنشأ من خلاله حسابه على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني، هذا العام، وذلك نظرًا لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى ،واستخدام كافة خدمات المنظومة خلال الأعوام القادمة، ونظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته حيث يُعد وسيلة التواصل بين الممول والمصلحة، فإن البيانات التى تقدم للمصلحة من خلاله تُعد مسئولية الممول صاحب الحساب، مؤكدًا تحمل الممول كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه باعطاءه تلك البيانات السرية لأي احد وأن المصلحة تخلي مسؤليتها القانونية تماما عن أية تبعات لذلك في حالة قيام الممول بمخالفة ذلك.

وقال عبد القادر، إن بعض الممولين لايحتفظوا بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الذين قاموا باستخدامه اول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة ، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامهم بتقديم إقرارتهم الضريبية العام الذي يليه ، حيث أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار الا بنفس البريد الالكتروني الذي قاموا بإدخاله في المرة الأولى ، مشددا على ضرورة قيام الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور لانه سيحتاج إلى نفس الايميل عند تقديم اقراره في الأعوام التالية .

مصادر: الانتهاء من تجهير 60% من الشحنة الثانية للغاز للتصدير من دمياط



أرشيفية

كشفت مصادر حكومية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 60 % من الشحنة الثانية للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من المرجح تصدير الشحنة الثانية من الغاز المسال من مصنع دمياط للإسالة مع نهاية الشهر الجاري .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ"اليوم السابع" أنه يتم تجهيز الشحنة الثانية للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط للاسالة مرجحا أن يتم تصديرها قبل نهاية شهر فبراير الجاري وأنه خلال اليومين القادمين ستكون الشحنة جاهزة استعداد للتصدير، حيث غادرت أمس ناقلة الغاز المسال GOLAR GLACIER ميناء دمياط متجه إلي بنجلادش وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحميل أول شحنة غاز من مصنع الإسالة بدمياط علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط بعد توقف دام لأكثر من ثمان سنوات مضيفة أنه يتم حاليا التجهيز للشحنة الثانية من الغاز المسال والتي سيتم تصديرها قريبا.

الرقابة المالية تعلن 7 شخصيات نسائية فائزة بجائزة الهيئة للتميز لعام 2020



الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

شهد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إعلان أسماء الشخصيات النسائية الفائزة بجائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزاً لعام 2020 في مجال العمل بأنشطة سوق المال، والشركات المقيدة بالبورصة، والتأمين، وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وتسليمهن جائزة الهيئة وشهادات تقدير -بعد سباق استمر لما يزيد عن 70 يوماً- تأكيداً على مساعي الهيئة في تدعيم القيادات النسائية بالقطاع المالي غير المصرفي وتقديم نماذج نسائية ناجحة لديها إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وتعد مصدر إلهام لغيرهن من السيدات.

وقال "عمران"، في بيان للرقابة المالية، إن مؤسسات الدولة المصرية لطالما وُجهَت إليها العديد من الدعوات المطالبة بمساندة المرأة، وأن الرقابة المالية بادرت لتأخذ على عاتقها مواجهة تحدى تمكين المرأة، وأن تلتزم طواعية على نحو مسؤول بتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمرتبط بالمساواة بين الجنسين عبر إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



البورصة المصرية - أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة.

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام



ذهب - أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 بقيمة جنيهين فقط، وذلك مع هبوط محدود لسعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1804 دولارا، الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر الذهب في السوق المصري إلي 789 جنيها للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 789 جنيها.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 901 جنيه.

الجنيه الذهب 6312 جنيها.

أونصة الذهب 1804 دولار.