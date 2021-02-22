16 قرية تستعد لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا بحضور عادل لطفى مدير التخطيط بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللواء عمر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورؤساء قرى مركز القنطرة شرق، وممثلى الجهات المعنية، ومنسقى مبادرة حياة كريمة، لتنفيذ المبادرة بـ16 قرية وتابع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة التفصيلات النهائية للخطة الشاملة للاحتياجات الخاصة بقرى المبادرة لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطنى مركز ومدينة القنطرة شرق.

وتم الاتفاق على آليات العمل والتنفيذ لضمان إنجاز الأعمال المستهدفة بشكل دقيق وفى وقت قياسى مع التأكيد على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقيه وتشمل المبادرة تطوير 16 قرية وتابع من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة، وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعى، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة.

ويشمل التطوير إنشاء المدارس وصيانة المدارس القائمة وإنشاء مجمعات خدمات حكومية بالقرى الأم.

وطبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سوف تبدأ خلال الأسبوع القادم مراحل التنفيذ الفعلى بالقرى الأكثر جاهزية ثم تباعا التنفيذ بباقى قرى المبادرة.