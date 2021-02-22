وكيل زراعة الغربية يتفقد الإدارة الزراعية بقطور

الغربية - عادل ضرة

شدد المهندس محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على سرعة التعامل مع أي تعدي علي الرقعة الزراعية في المهد حتي يمكن إزالة أى مخالفات علي مستوي المركز للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ حمالات الإزالة بصفة دورية، مؤكدا أنه يتابع ذلك يوميا للتأكد من إزالة إي معوقات.

جاء ذلك في زيارتة اليوم للإدارة الزراعية بمركز قطور يرافقه المهندس مدحت زايد مدير ادارة المتابعه الميدانية والرقابة والمهندس أحمد محمد العجان مدير إدارة الشئون الزراعية.

وخلال الزيارة تبين وجود أرصدة للتقاوي وكذلك يوجد منفذ لبيع المبيدات بالإدارة متوفر به كافة المبيدات اللازمة لإنجاح العملية الزراعية وايضا متوفر به المواد الغذائية من لحوم وطيور وغيرها.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بالعاملين بالإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بالمرك، وشدد على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أعداد العاملين بنسبة 50% بالتناوب مع الحفاظ على أداء جميع الإعمال بجميع الأقسام بكفاءة عالية والتأكيد على قيام الجمعيات الزراعية التابعة للمركز بنفس الدور والتأكد من عدم وجود اى معوقات تجاه المزارعين وتوفير كل ما يلزم للعملية الزراعية من تقاوي ومبيدات وأسمدة.

وقام بالمرور على جميع مباني الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بمركز قطور حيث تبين التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتأكد أن جميع المباني والطرقات بحالة جيدة ونظيفة مراعاة للإجراءات الاحترازية وذلك باستخدام المواد المطهرة اللازمة.