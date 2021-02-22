وصول خبراء المعمل الجنائى لمصنع المناديل بمدينة السادات لتحديد سبب الحريق

المنوفية - محمد فتحى

وصل منذ قليل خبراء المعمل الجنائى بمديرية أمن المنوفية، إلى مصنع لمناديل الورق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لمعاينة مكان الحريق لتحديد سبب الواقعة .

وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن قوات الحماية المدنية ما زالت تواصل عملية التبريد لحريق هائل بمصنع المناديل بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الهائل بالمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية عقب تجدد الاشتعال، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم السيطرة على الحريق، وجارى عملية التبريد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



خبراء المعمل الجنائى يصلون المنطقة الصناعية لتحديد سبب الحريق



خبراء المعمل الجنائى