وزيرة التضامن تفتتح مساكن الأمل ببورسعيد على أنغام الأغانى الوطنية.. صور

وأشارت الوزيرة خلال افتتاحها المنطقة على أنغام عدد من الأغاني الوطنية، إلى أنه جرى رفع كفاءة 11 عمارة بالمنطقة تضم 260 وحدة سكنية، كما جرى رفع 33 طن قمامة من المنطقة المحيطة بها، والبدء في دراسة سلوك أهالي المنطقة ووضع أنظمة لتعديلها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أنه سيجرى تدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع "كشك أخلاق" وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة، وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.