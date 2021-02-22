اليوم السابع
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وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:11 م
وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد
كتب ـ مدحت وهبة ـ محمد عزام

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زارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد، وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة.

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جانب من الزيارة

 

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وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان

بورسعيد

الدكتورة نيفين القباج

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