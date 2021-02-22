وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مركز "عزيمة" لعلاج الإدمان ببور سعيد.. صور

وأشارت نيفين القباج، إلى أنه أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد، ومن المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات القناة وشمال سيناء، وحرى تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع قرابة 6 آلاف سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي، و يضم المركز: "صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية".

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد افتتحت أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الأمل ببورفؤاد ، وذلك عقب اجتماع الوزيرة ومحافظ بورسعيد مع ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد ،

وأشادت وزيرة التضامن الإجتماعى، بجهود مؤسسة مشكاة نور الخيرية فى إعادة إعمار وتأهيل مساكن الأمل ببورفؤاد ، والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يساهم فى تحقيق الشكل الجمالى والحضارى بالمناطق السكنية الأكثر احتياجا للتأهيل ورفع الكفاءة .

يذكر أن مساكن الأمل ببورفؤاد قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى من خلال المشاركة الاجتماعية لمؤسسة مشكاة نور الخيرية وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وشملت أعمال التطوير إعادة طلاء واجهات العمارات السكنية و رفع كفاءة نوازل الصرف الصحى و رصف الطرق الداخلية بالمساكن وزيادة المسطحات الخضراء ، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير السلوك المجتمع للمواطنين بالمنطقة.