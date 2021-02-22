وزيرة التخطيط: 7 مارس صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

كتبت أسماء أمين

عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة محمد سعفان وزير القوى العامله ونفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصه بالدفعات السابقه من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافى للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصرى والبنك الزراعى وفاعلية استخدام المحافظ الالكترونية على التليفون المحمول، وتم الاستقرار على تحديد موعد صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد 7 مارس القادم .

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعى المصرى والمحافظ الالكترونية على التليفون المحمول .

وأضافت وزيرة التخطيط أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .