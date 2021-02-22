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وزارة الخزانة الأمريكية تدرج سفينة "فورتونا" الروسية على قائمة عقوبات جديدة

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:29 م
وزارة الخزانة الأمريكية تدرج سفينة "فورتونا" الروسية على قائمة عقوبات جديدة وزاره الخزانه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إدراج سفينة "فورتونا" الروسية المشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، على قائمة عقوبات جديدة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يشمل كذلك شركة "كا في تي - روس" المالكة للسفينة، والتي سبق أن استهدفت بقيود مفروضة ضدها - شأنها شأن سفينة "فورتونا" - من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار قانون "محاربة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات".

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن السفينة والشركة المالكة لها تم إدراجهما على القائمة السوداء بموجب قانون "حماية أمن الطاقة الأوروبي"

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

 

 


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